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Kinoafisha
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Robert Eggers
Awards
Awards and nominations of Robert Eggers
Robert Eggers
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Awards
Awards and nominations of Robert Eggers
Cannes Film Festival 2019
FIPRESCI Prize
Winner
Sundance Film Festival 2015
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2019
Midnight Shivers
Nominee
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