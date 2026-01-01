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Kinoafisha Persons Robert Eggers Awards

Awards and nominations of Robert Eggers

Robert Eggers
Awards and nominations of Robert Eggers
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
FIPRESCI Prize
Winner
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2019 Tallinn Black Nights Film Festival 2019
Midnight Shivers
Nominee
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