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Janina Elkin
Janina Elkin Janina Elkin
Kinoafisha Persons Janina Elkin

Janina Elkin

Janina Elkin

Date of Birth
20 December 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

The Queen's Gambit 8.4
The Queen's Gambit (2020)
Call My Agent Berlin 7.0
Call My Agent Berlin (2025)
6.4
Fremdkörper (2015)

Filmography

Call My Agent Berlin 7
Call My Agent Berlin
Drama, Comedy 2025, Germany
The Queen's Gambit 8.4
The Queen's Gambit
Drama, 2020, USA
6.4
Fremdkörper Fremdkörper
Drama 2015, Germany
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