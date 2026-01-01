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Janina Elkin
Janina Elkin
Kinoafisha
Persons
Janina Elkin
Janina Elkin
Janina Elkin
Date of Birth
20 December 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.4
The Queen's Gambit
(2020)
7.0
Call My Agent Berlin
(2025)
6.4
Fremdkörper
(2015)
Filmography
7
Call My Agent Berlin
Drama, Comedy
2025, Germany
8.4
The Queen's Gambit
Drama,
2020, USA
6.4
Fremdkörper
Fremdkörper
Drama
2015, Germany
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