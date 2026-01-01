Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Erez Laufer Erez Laufer
Kinoafisha Persons Erez Laufer

Erez Laufer

Erez Laufer

Date of Birth
23 June 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Rabin in His Own Words 8.5
Rabin in His Own Words (2015)

Filmography

Rabin in His Own Words 8.5
Rabin in His Own Words Rabin in His Own Words
Documentary 2015, Israel
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more