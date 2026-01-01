Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Erez Laufer
Erez Laufer
Kinoafisha
Persons
Erez Laufer
Erez Laufer
Erez Laufer
Date of Birth
23 June 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer
Popular Films
8.5
Rabin in His Own Words
(2015)
Filmography
8.5
Rabin in His Own Words
Rabin in His Own Words
Documentary
2015, Israel
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree