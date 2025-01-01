Menu
Aleksey Lukyanchikov
Kinoafisha Persons Aleksey Lukyanchikov

Aleksey Lukyanchikov

Occupation
Director, Writer

Popular Films

Elka 6.5
Elka (2006)
MULT v kino. Vypusk # 111 4.6
MULT v kino. Vypusk # 111 (2019)
MULT v kino. Vypusk # 91 4.6
MULT v kino. Vypusk # 91 (2019)

Filmography

Genre
Year
All 9 Films 9 Director 7 Writer 2
MULT v kino. Vypusk # 89
MULT v kino. Vypusk # 89
Animation, Family, Children's 2019, Russia
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров! 2.8
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!
Animation, Family, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 91 4.6
MULT v kino. Vypusk # 91
Animation, Family, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 94 3.5
MULT v kino. Vypusk # 94
Animation, Family, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 95 1
MULT v kino. Vypusk # 95
Animation, Children's, Family 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 109 2.8
MULT v kino. Vypusk # 109
Animation, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 111 4.6
MULT v kino. Vypusk # 111
Family, Short, Children's 2019, Russia
Bremenskie razboyniki 4.1
Bremenskie razboyniki
Comedy, Adventure, Musical, Animation 2016, Russia
Elka 6.5
Elka
Animation, Family, Adventure 2006, Russia
