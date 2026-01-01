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Emília Vášáryová
Emília Vášáryová
Kinoafisha
Persons
Emília Vášáryová
Emília Vášáryová
Emília Vášáryová
Date of Birth
18 May 1942
Age
84 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
8.1
Cosy Dens
(1999)
7.4
Emília
(2023)
7.2
The Cassandra Cat
(1963)
Filmography
7.4
Emília
Emília
Biography, Documentary
2023, Slovenia
4.3
Happy New Year 2
Happy New Year 2
Comedy, Romantic
2021, Czechia / Slovakia
6.3
Patrimony
Tátova volha
Drama, Comedy
2018, Czechia
7
The Line
The Line / Ciara
Thriller, Crime
2017, Slovakia / Ukraine / Czechia
Watch trailer
6.7
A Prominent Patient
Masaryk
Biography, Drama, History
2016, Czechia / Germany / Slovakia
6.9
Eva Nová
Eva Nová
Drama
2015, Czechia / Slovakia
8.1
Cosy Dens
Pelísky
Comedy, Drama
1999, Czechia
7.1
Bláznova kronika
Bláznova kronika
Comedy, Adventure, Fantasy
1964, Czechoslovakia
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