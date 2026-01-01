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Emília Vášáryová Emília Vášáryová
Kinoafisha Persons Emília Vášáryová

Emília Vášáryová

Emília Vášáryová

Date of Birth
18 May 1942
Age
84 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Cosy Dens 8.1
Cosy Dens (1999)
Emília 7.4
Emília (2023)
The Cassandra Cat 7.2
The Cassandra Cat (1963)

Filmography

Emília 7.4
Emília Emília
Biography, Documentary 2023, Slovenia
Happy New Year 2 4.3
Happy New Year 2 Happy New Year 2
Comedy, Romantic 2021, Czechia / Slovakia
Patrimony 6.3
Patrimony Tátova volha
Drama, Comedy 2018, Czechia
The Line 7
The Line The Line / Ciara
Thriller, Crime 2017, Slovakia / Ukraine / Czechia
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A Prominent Patient 6.7
A Prominent Patient Masaryk
Biography, Drama, History 2016, Czechia / Germany / Slovakia
Eva Nová 6.9
Eva Nová Eva Nová
Drama 2015, Czechia / Slovakia
Cosy Dens 8.1
Cosy Dens Pelísky
Comedy, Drama 1999, Czechia
Bláznova kronika 7.1
Bláznova kronika Bláznova kronika
Comedy, Adventure, Fantasy 1964, Czechoslovakia
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