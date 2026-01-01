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Yuliya Belaya
Yuliya Belaya
Kinoafisha
Persons
Yuliya Belaya
Yuliya Belaya
Yuliya Belaya
Occupation
Director, Writer
Popular Films
5.7
Gorodskie ptichki
(2016)
Filmography
5.7
Gorodskie ptichki
Gorodskie ptichki
Drama, Romantic
2016, Russia
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