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Yuri Maslak
Yuri Maslak Yuri Maslak
Kinoafisha Persons Yuri Maslak

Yuri Maslak

Yuri Maslak

Date of Birth
16 June 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Ekaterina 7.6
Ekaterina (2014)
The Russian Game 7.4
The Russian Game (2007)
Nebo v ogne 6.9
Nebo v ogne (2010)

Filmography

Psikhi 5.5
Psikhi Psikhi
Drama 2015, Russia
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Ekaterina 7.6
Ekaterina
Drama, History 2014, Russia
Petrovich 4.9
Petrovich
Drama, Crime, Detective 2013, Russia
Iskateli priklyucheniy 4
Iskateli priklyucheniy Iskateli priklyucheniy
Adventure, Comedy 2012, Russia
Nebo v ogne 6.9
Nebo v ogne
Drama, War, History 2010, Russia/Ukraine
Odnazhdy v milicii
Odnazhdy v milicii
Comedy 2010, Russia
Noch boytsa 3.8
Noch boytsa Noch boytsa
Thriller 2009, Russia
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Galina 5.1
Galina
Drama, Romantic 2008, Russia
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