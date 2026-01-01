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Yuri Maslak
Yuri Maslak
Kinoafisha
Persons
Yuri Maslak
Yuri Maslak
Yuri Maslak
Date of Birth
16 June 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.6
Ekaterina
(2014)
7.4
The Russian Game
(2007)
6.9
Nebo v ogne
(2010)
Filmography
5.5
Psikhi
Psikhi
Drama
2015, Russia
Watch trailer
7.6
Ekaterina
Drama, History
2014, Russia
4.9
Petrovich
Drama, Crime, Detective
2013, Russia
4
Iskateli priklyucheniy
Iskateli priklyucheniy
Adventure, Comedy
2012, Russia
6.9
Nebo v ogne
Drama, War, History
2010, Russia/Ukraine
Odnazhdy v milicii
Comedy
2010, Russia
3.8
Noch boytsa
Noch boytsa
Thriller
2009, Russia
Watch trailer
5.1
Galina
Drama, Romantic
2008, Russia
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