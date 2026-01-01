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Mihail Malyutin
Kinoafisha
Persons
Mihail Malyutin
Mihail Malyutin
Date of Birth
1 September 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.8
Sparta
(2015)
Filmography
5.8
Sparta
Sparta
Drama, Sport
2015, Russia
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