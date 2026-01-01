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Filmography
Maksim Kulagin
Maksim Kulagin
Kinoafisha
Persons
Maksim Kulagin
Maksim Kulagin
Maksim Kulagin
Date of Birth
4 October 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
6.7
Ugonshchik
(2015)
6.7
Po-muzhski
(2022)
0.0
Na ldy
(2026)
Filmography
Genre
All
Crime
Detective
Drama
Horror
Short
Thriller
Year
All
2026
2022
2017
2015
All
4
Films
3
TV Shows
1
Director
4
Writer
1
Na ldy
Drama, Detective
2026, Russia
6.7
Po-muzhski
Po-muzhski
Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
23
Drama
2017, Russia
6.7
Ugonshchik
Ugonshchik
Short, Drama, Crime, Horror
2015, Russia
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