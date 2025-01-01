Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Korolkova
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Korolkova
Anastasiya Korolkova
Date of Birth
29 June 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
6.6
72 chasa
(2016)
Filmography
Genre
All
Drama
War
Year
All
2016
All
1
Films
1
Actress
1
6.6
72 chasa
72 chasa
Drama, War
2016, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree