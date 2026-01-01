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Erika Deutinger
Erika Deutinger
Kinoafisha
Persons
Erika Deutinger
Erika Deutinger
Erika Deutinger
Date of Birth
13 June 1952
Age
74 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.8
Planet Ottakring
(2015)
Filmography
6.8
Planet Ottakring
Planet Ottakring
Comedy, Drama, Crime
2015, Austria
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