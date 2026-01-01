Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Nikita Argunov
Nikita Argunov
Kinoafisha
Persons
Nikita Argunov
Nikita Argunov
Nikita Argunov
Date of Birth
10 May 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Writer, Producer
Popular Films
7.0
COMA
(2019)
4.1
Mafia: The Game of Survival
(2015)
Filmography
7
COMA
Koma
Sci-Fi, Action, Adventure
2019, Russia
Watch trailer
4.1
Mafia: The Game of Survival
Mafiya. Igra na vyzhivanie
Sci-Fi, Action
2015, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree