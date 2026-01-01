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Natalya Vinokurova
Kinoafisha
Persons
Natalya Vinokurova
Natalya Vinokurova
Date of Birth
14 April 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.6
Anna Karenina. Vronsky's story
(2017)
Filmography
6.6
Anna Karenina. Vronsky's story
Anna Karenina. Istoriya Vronskogo
Drama, History
2017, Russia
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