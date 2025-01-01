Menu
Kinoafisha Persons Anastasiya Chernikova

Occupation
Actress

Popular Films

Uroki vyzhivaniya 5.3
Uroki vyzhivaniya (2016)
My ne deti 0.0
My ne deti (2024)
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya 0.0
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya (2021)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 3 TV Shows 1 Actress 4
My ne deti
My ne deti
Drama, Comedy, Family 2024, Russia
Zaverbovannyy Zaverbovannyy
Action, Detective 2024, Russia
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
War 2021, Russia
Uroki vyzhivaniya 5.3
Uroki vyzhivaniya Uroki vyzhivaniya
Family, Comedy 2016, Russia
Watch trailer
