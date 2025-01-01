Menu
Anastasiya Chernikova
Anastasiya Chernikova
Anastasiya Chernikova
Anastasiya Chernikova
Occupation
Actress
Popular Films
5.3
Uroki vyzhivaniya
(2016)
0.0
My ne deti
(2024)
0.0
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Detective
Drama
Family
War
Year
All
2024
2021
2016
All
4
Films
3
TV Shows
1
Actress
4
My ne deti
Drama, Comedy, Family
2024, Russia
Zaverbovannyy
Zaverbovannyy
Action, Detective
2024, Russia
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
War
2021, Russia
5.3
Uroki vyzhivaniya
Uroki vyzhivaniya
Family, Comedy
2016, Russia
Watch trailer
