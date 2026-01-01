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Nadezhda Pavlova
Nadezhda Pavlova
Kinoafisha
Persons
Nadezhda Pavlova
Nadezhda Pavlova
Nadezhda Pavlova
Popular Films
6.6
Mozart: Don Giovanni
(2021)
Tickets
0.0
Don Zhuan
(2016)
0.0
Dyagilev Festival: Traviata
(2016)
Filmography
6.6
Mozart: Don Giovanni
Mozart: Don Giovanni
Music
2021, Austria / France / Japan / Germany
Tickets
Don Zhuan
Opera
2016, Russia
Dyagilev Festival: Traviata
Dyagilev Festival: Traviata
Opera
2016, Russia / Denmark / Austria / Luxembourg
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