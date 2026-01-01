Menu
Mariya Kurdenevich
Date of Birth
7 January 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

The Queen of Spades 6.8
The Queen of Spades (2016)
Za toboy 6.1
Za toboy (2011)
Masakra 4.9
Masakra (2010)

Filmography

Genre
Year
The Queen of Spades 6.8
The Queen of Spades Dama Pik
Drama 2016, Russia
Za toboy 6.1
Za toboy Za toboy
Drama 2011, Russia
Masakra 4.9
Masakra Masakra
Detective, Thriller 2010, Belarus
