Mariya Kurdenevich
Mariya Kurdenevich
Mariya Kurdenevich
Date of Birth
7 January 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine
Popular Films
6.8
The Queen of Spades
(2016)
6.1
Za toboy
(2011)
4.9
Masakra
(2010)
Filmography
Genre
All
Detective
Drama
Thriller
Year
All
2016
2011
2010
All
3
Films
3
Actress
3
6.8
The Queen of Spades
Dama Pik
Drama
2016, Russia
Watch trailer
6.1
Za toboy
Za toboy
Drama
2011, Russia
Watch trailer
4.9
Masakra
Masakra
Detective, Thriller
2010, Belarus
