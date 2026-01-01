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Natalya Shamina
Natalya Shamina
Kinoafisha
Persons
Natalya Shamina
Natalya Shamina
Natalya Shamina
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.4
Raspisanie sudeb
(2007)
5.3
The Castle
(2015)
Filmography
5.3
The Castle
The Castle
Drama
2015, Russia
6.4
Raspisanie sudeb
Drama
2007, Russia
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