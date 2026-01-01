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Edgar Neville Edgar Neville
Kinoafisha Persons Edgar Neville

Edgar Neville

Edgar Neville

Date of Birth
28 December 1899
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
23 April 1967
Occupation
Writer, Director, Producer

Popular Films

La Torre de los Siete Jorobados 7.0
La Torre de los Siete Jorobados (1944)

Filmography

La Torre de los Siete Jorobados 7
La Torre de los Siete Jorobados La torre de los siete jorobados
Horror, Comedy, Fantasy, Thriller 1944, Spain
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