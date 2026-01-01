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Edgar Neville
Edgar Neville
Kinoafisha
Persons
Edgar Neville
Edgar Neville
Edgar Neville
Date of Birth
28 December 1899
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
23 April 1967
Occupation
Writer, Director, Producer
Popular Films
7.0
La Torre de los Siete Jorobados
(1944)
Filmography
7
La Torre de los Siete Jorobados
La torre de los siete jorobados
Horror, Comedy, Fantasy, Thriller
1944, Spain
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