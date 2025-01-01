Menu
Kinoafisha Persons Marielle Heller Awards

Marielle Heller
Awards and nominations of Marielle Heller
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Best Feature Film
Winner
Generation 14plus - Best Film
Nominee
