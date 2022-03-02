Menu
Andrey Nagornov
Andrey Nagornov
Date of Birth
25 April 1965
Age
56 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
2 March 2022
8.1
S osenyu v serdtse
(2015)
0.0
Podlec
(2015)
2
Films
2
Actor
2
8.1
S osenyu v serdtse
S osenyu v serdtse
Romantic
2015, Russia
Podlec
Comedy, Drama
2015, Russia
