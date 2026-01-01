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Leonid Alimov
Leonid Alimov
Kinoafisha
Persons
Leonid Alimov
Leonid Alimov
Leonid Alimov
Date of Birth
24 September 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
6.9
Tajny sledstviya
(2000)
5.1
Reverberatsiya
(2015)
5.0
Tri schastlivyh zhenshchiny
(2015)
Filmography
Biznes-plan schastya
Detective
2022, Russia
Temnaya storona sveta
Detective, Romantic
2018, Russia
5
Tri schastlivyh zhenshchiny
Drama, Comedy,
2015, Russia
5.1
Reverberatsiya
Reverberatsiya
Drama, Comedy
2015, Russia
Watch trailer
6.9
Tajny sledstviya
Detective, Crime
2000, Russia
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