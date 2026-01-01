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Leonid Alimov
Leonid Alimov Leonid Alimov
Kinoafisha Persons Leonid Alimov

Leonid Alimov

Leonid Alimov

Date of Birth
24 September 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya (2000)
Reverberatsiya 5.1
Reverberatsiya (2015)
Tri schastlivyh zhenshchiny 5.0
Tri schastlivyh zhenshchiny (2015)

Filmography

Biznes-plan schastya
Biznes-plan schastya
Detective 2022, Russia
Temnaya storona sveta
Temnaya storona sveta
Detective, Romantic 2018, Russia
Tri schastlivyh zhenshchiny 5
Tri schastlivyh zhenshchiny
Drama, Comedy, 2015, Russia
Reverberatsiya 5.1
Reverberatsiya Reverberatsiya
Drama, Comedy 2015, Russia
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Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya
Detective, Crime 2000, Russia
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