Malia Richardson
Malia Richardson
Date of Birth
10 September 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Thriller heroine
Popular Films
6.3
Kidnap
(2017)
Filmography
1
Films
1
Actress
1
6.3
Kidnap
Thriller
2017, USA
