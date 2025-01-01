Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Hera Hilmarsdóttir Awards

Awards and nominations of Hera Hilmarsdóttir

Hera Hilmarsdóttir
Awards and nominations of Hera Hilmarsdóttir
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
EFP Shooting Star
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more