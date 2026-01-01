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Nikita Kalinin Nikita Kalinin
Kinoafisha Persons Nikita Kalinin

Nikita Kalinin

Nikita Kalinin

Actor type
Comedy actor, The Adventurer

Popular Films

Trepachi 7.3
Trepachi (2023)
Restoran po ponyatiyam 7.0
Restoran po ponyatiyam (2022)
Zvyozdnyy sud 6.9
Zvyozdnyy sud (2023)

Filmography

Zvyozdnyy sud 6.9
Zvyozdnyy sud
Comedy 2023, Russia
Trepachi 7.3
Trepachi
Comedy 2023, Russia
Restoran po ponyatiyam 7
Restoran po ponyatiyam
Comedy, Crime 2022, Russia
Odnazhdy 4.6
Odnazhdy Odnazhdy
Comedy, Adventure 2014, Russia
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