Marc Dugain

Date of Birth
3 May 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Writer, Director

Popular Films

An Ordinary Execution 6.4
An Ordinary Execution (2010)
Eugénie Grandet 6.3
Eugénie Grandet (2021)

Filmography

Genre
Year
Eugénie Grandet 6.3
Eugénie Grandet Eugénie Grandet
Drama 2021, Belgium / France
An Ordinary Execution 6.4
An Ordinary Execution Une exécution ordinaire
History, Drama 2010, France
