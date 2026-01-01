Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marc Dugain
Marc Dugain
Kinoafisha
Persons
Marc Dugain
Marc Dugain
Marc Dugain
Date of Birth
3 May 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Writer, Director
Popular Films
6.4
An Ordinary Execution
(2010)
6.3
Eugénie Grandet
(2021)
Filmography
Genre
All
Drama
History
Year
All
2021
2010
All
2
Films
2
Writer
2
Director
2
6.3
Eugénie Grandet
Eugénie Grandet
Drama
2021, Belgium / France
6.4
An Ordinary Execution
Une exécution ordinaire
History, Drama
2010, France
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree