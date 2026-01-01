Marc Fitoussi

Menu
Date of Birth
20 July 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Call My Agent! 8.2
Call My Agent! (2015)
Les apparences 6.1
Les apparences (2020)
Two Tickets to Greece 6.1
Two Tickets to Greece (2022)

Filmography

Genre
Year
Ça, c'est Paris 5.8
Ça, c'est Paris
Drama, Music, Romantic 2024, France
Two Tickets to Greece 6.1
Two Tickets to Greece Les Cyclades
Comedy 2022, Belgium / France / Greece
Les apparences 6.1
Les apparences Les apparences
Crime, Drama, Thriller 2020, France / Belgium
Selfie 5.8
Selfie Selfie
Comedy 2019, France
Call My Agent! 8.2
Call My Agent!
Comedy 2015, France
Pauline détective 5.5
Pauline détective Pauline detective
Comedy 2012, France / Belgium
