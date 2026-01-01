Menu
Marc Fitoussi
Marc Fitoussi
Marc Fitoussi
Date of Birth
20 July 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer
Popular Films
8.2
Call My Agent!
(2015)
6.1
Les apparences
(2020)
6.1
Two Tickets to Greece
(2022)
Filmography
5.8
Ça, c'est Paris
Drama, Music, Romantic
2024, France
6.1
Two Tickets to Greece
Les Cyclades
Comedy
2022, Belgium / France / Greece
Watch trailer
6.1
Les apparences
Les apparences
Crime, Drama, Thriller
2020, France / Belgium
5.8
Selfie
Selfie
Comedy
2019, France
8.2
Call My Agent!
Comedy
2015, France
5.5
Pauline détective
Pauline detective
Comedy
2012, France / Belgium
Watch trailer
