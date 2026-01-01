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Nikolay Komarevtsev Nikolay Komarevtsev
Kinoafisha Persons Nikolay Komarevtsev

Nikolay Komarevtsev

Nikolay Komarevtsev

Date of Birth
25 December 1909
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
1 January 1968

Popular Films

Liniya Mannergeyma 7.0
Liniya Mannergeyma (1940)
Leningrad in Combat 6.9
Leningrad in Combat (1943)

Filmography

Leningrad in Combat 6.9
Leningrad in Combat Leningrad v borbe
Documentary, War 1943, USSR
Liniya Mannergeyma 7
Liniya Mannergeyma Liniya Mannergeyma
War, Documentary 1940, USSR
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