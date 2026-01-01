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Nikolay Komarevtsev
Nikolay Komarevtsev
Kinoafisha
Persons
Nikolay Komarevtsev
Nikolay Komarevtsev
Nikolay Komarevtsev
Date of Birth
25 December 1909
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
1 January 1968
Popular Films
7.0
Liniya Mannergeyma
(1940)
6.9
Leningrad in Combat
(1943)
Filmography
6.9
Leningrad in Combat
Leningrad v borbe
Documentary, War
1943, USSR
7
Liniya Mannergeyma
Liniya Mannergeyma
War, Documentary
1940, USSR
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