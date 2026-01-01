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Mil Maskaras
Actor type
The Adventurer
,
Action hero
Popular Films
4.1
The Bermuda Triangle
(1978)
Filmography
4.1
The Bermuda Triangle
Misterio en las Bermudas
Adventure, Detective, Mystery, Action
1978, Mexico / Italy
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