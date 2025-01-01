Menu
Adelina Golubenko-Gizatullina
Adelina Golubenko-Gizatullina
Date of Birth
5 July 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
5.9
Wild League
(2019)
5.3
Tsel vizhu
(2013)
0.0
Chudo-doktor
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
History
Romantic
Sport
War
Year
All
2025
2019
2013
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actress
4
Chudo-doktor
Comedy, Drama
2025, Russia
Ivan da Madina
Romantic
2025, Russia
5.9
Wild League
Dikaya liga
Sport, History, Drama
2019, Russia
Watch trailer
5.3
Tsel vizhu
Tsel vizhu
Drama, War
2013, Russia
Watch trailer
