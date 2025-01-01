Menu
Adelina Golubenko-Gizatullina
Adelina Golubenko-Gizatullina

Date of Birth
5 July 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Wild League 5.9
Wild League (2019)
Tsel vizhu 5.3
Tsel vizhu (2013)
Chudo-doktor 0.0
Chudo-doktor (2025)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 2 TV Shows 2 Actress 4
Chudo-doktor
Chudo-doktor
Comedy, Drama 2025, Russia
Ivan da Madina
Ivan da Madina
Romantic 2025, Russia
Wild League 5.9
Wild League
Sport, History, Drama 2019, Russia
Tsel vizhu 5.3
Tsel vizhu
Drama, War 2013, Russia
