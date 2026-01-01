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Esko Kovero Esko Kovero
Kinoafisha Persons Esko Kovero

Esko Kovero

Esko Kovero

Date of Birth
18 February 1958
Age
68 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

The Winter War 7.6
The Winter War (1989)
4.4
Kyllä isä osaa 2 (2025)

Filmography

4.4
Kyllä isä osaa 2 Kyllä isä osaa 2
Comedy 2025, Finland
The Winter War 7.6
The Winter War Talvisota
Drama, War, History 1989, Finland
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