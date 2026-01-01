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Esko Kovero
Esko Kovero
Kinoafisha
Persons
Esko Kovero
Esko Kovero
Esko Kovero
Date of Birth
18 February 1958
Age
68 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.6
The Winter War
(1989)
4.4
Kyllä isä osaa 2
(2025)
Filmography
4.4
Kyllä isä osaa 2
Kyllä isä osaa 2
Comedy
2025, Finland
7.6
The Winter War
Talvisota
Drama, War, History
1989, Finland
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