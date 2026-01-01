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Lela Metreveli
Lela Metreveli
Kinoafisha
Persons
Lela Metreveli
Lela Metreveli
Lela Metreveli
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.4
Keep Smiling
(2012)
Filmography
7.4
Keep Smiling
Gaigimet
Comedy, Drama
2012, Georgia / France / Luxembourg
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