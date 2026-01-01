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Léa Fazer
Léa Fazer
Kinoafisha
Persons
Léa Fazer
Léa Fazer
Léa Fazer
Date of Birth
20 April 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Director, Writer, Actress
Popular Films
7.2
L’art du crime
(2017)
5.4
Together Is Too Much
(2010)
Filmography
7.2
L’art du crime
Drama, Crime, Detective
2017, France
5.4
Together Is Too Much
Ensemble, c'est trop
Comedy
2010, France
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