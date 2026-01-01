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Léa Fazer Léa Fazer
Kinoafisha Persons Léa Fazer

Léa Fazer

Léa Fazer

Date of Birth
20 April 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Director, Writer, Actress

Popular Films

L’art du crime 7.2
L’art du crime (2017)
Together Is Too Much 5.4
Together Is Too Much (2010)

Filmography

L’art du crime 7.2
L’art du crime
Drama, Crime, Detective 2017, France
Together Is Too Much 5.4
Together Is Too Much Ensemble, c'est trop
Comedy 2010, France
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