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Leila Denio
Leila Denio
Kinoafisha
Persons
Leila Denio
Leila Denio
Leila Denio
Occupation
Actress
Actor type
Romantic hero
,
Comedy actor
Popular Films
4.8
Sexual Chronicles of a French Family
(2012)
Filmography
4.8
Sexual Chronicles of a French Family
Chroniques sexuelles d'une famille d'aujourd'hui
Romantic, Comedy
2012, France
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