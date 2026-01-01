Marius Yelolo

Menu
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.6
A Screaming Man
(2010)
6.4
Grigris
(2013)
6.3
The Scapegoat
(2013)
Filmography
6.4
Grigris
Grigris
Drama
2013, France / Chad
6.3
The Scapegoat
Au bonheur des ogres
Comedy, Drama
2013, France / Belgium / Luxembourg
6.6
A Screaming Man
Un homme qui crie
Drama
2010, Chad / France / Belgium
