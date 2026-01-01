Marius Yelolo

Menu
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Filmography

Genre
Year
Grigris 6.4
Grigris Grigris
Drama 2013, France / Chad
The Scapegoat 6.3
The Scapegoat Au bonheur des ogres
Comedy, Drama 2013, France / Belgium / Luxembourg
A Screaming Man 6.6
A Screaming Man Un homme qui crie
Drama 2010, Chad / France / Belgium
