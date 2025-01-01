Menu
Aleksandr Khamnushkin
Date of Birth
5 June 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor

Popular Films

Na Baykal 5.2
Na Baykal (2012)
Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Actor 2
Comedy 2016, Russia
Na Baykal 5.2
Comedy, Romantic 2012, Russia
