Aleksandr Khamnushkin

Date of Birth
5 June 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Popular Films
5.2
Na Baykal
(2012)
0.0
Stop! Snyato! Na Baykal!
(2016)
Stop! Snyato! Na Baykal!
Comedy
2016, Russia
5.2
Na Baykal
Na Baykal
Comedy, Romantic
2012, Russia
Watch trailer
