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Lisa Helt Lisa Helt
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Lisa Helt

Lisa Helt

Popular Films

A Mother's Courage: Talking Back to Autism 7.2
A Mother's Courage: Talking Back to Autism (2009)

Filmography

A Mother's Courage: Talking Back to Autism 7.2
A Mother's Courage: Talking Back to Autism Sólskinsdrengurinn
Documentary 2009, Iceland
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