Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Bezrukov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Bezrukov
Aleksandr Bezrukov
Date of Birth
4 May 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
7.2
Thawed Carp
(2017)
6.6
Sem dney Pyotra Semyonycha
(2025)
0.0
Sumerki
(2008)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2025
2017
2008
All
3
Films
3
Actor
3
6.6
Sem dney Pyotra Semyonycha
Sem dney Pyotra Semyonycha
Drama
2025, Russia
Watch trailer
7.2
Thawed Carp
Karp otmorozhennyy
Drama, Comedy
2017, Russia
Watch trailer
Sumerki
Sumerki
Drama
2008, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree