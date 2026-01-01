Menu
Aleksandr Bezrukov
Aleksandr Bezrukov

Date of Birth
4 May 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Thawed Carp (2017)
Sem dney Pyotra Semyonycha (2025)
Sumerki (2008)

Filmography

Genre
Year
Sem dney Pyotra Semyonycha 6.6
Sem dney Pyotra Semyonycha
Drama 2025, Russia
Thawed Carp 7.2
Thawed Carp
Drama, Comedy 2017, Russia
Sumerki Sumerki
Drama 2008, Russia
