Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksey Solonchev
Kinoafisha
Persons
Aleksey Solonchev
Aleksey Solonchev
Date of Birth
1 May 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
6.2
Nashla kosa na kamen
(2017)
5.4
Un Lac
(2008)
5.3
Europa
(2017)
Filmography
Genre
All
Adventure
Detective
Drama
Fantasy
Year
All
2018
2017
2014
2011
2008
All
6
Films
6
Actor
6
Klyuchi schastya
Detective
2018, Russia
5.3
Europa
Europa
Drama, Fantasy, Adventure
2017, Spain
6.2
Nashla kosa na kamen
Nashla kosa na kamen
Drama
2017, Russia
5.1
Angels of Revolution
Angely revolyutsii
Drama
2014, Russia
Watch trailer
Sluchaynaya svyaz
Drama
2011, Russia
5.4
Un Lac
Un lac
Drama
2008, France
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree