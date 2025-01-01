Aleksey Solonchev

Menu
Date of Birth
1 May 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Nashla kosa na kamen 6.2
Nashla kosa na kamen (2017)
Un Lac 5.4
Un Lac (2008)
Europa 5.3
Europa (2017)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 6 Actor 6
Klyuchi schastya
Detective 2018, Russia
Europa 5.3
Europa Europa
Drama, Fantasy, Adventure 2017, Spain
Nashla kosa na kamen 6.2
Nashla kosa na kamen Nashla kosa na kamen
Drama 2017, Russia
Angels of Revolution 5.1
Angels of Revolution Angely revolyutsii
Drama 2014, Russia
Sluchaynaya svyaz
Sluchaynaya svyaz
Drama 2011, Russia
Un Lac 5.4
Un Lac Un lac
Drama 2008, France
