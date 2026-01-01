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Xavier Durringer
Xavier Durringer
Kinoafisha
Persons
Xavier Durringer
Xavier Durringer
Xavier Durringer
Date of Birth
1 December 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Writer, Director, Producer
Popular Films
6.3
The Conquest
(2011)
Filmography
6.3
The Conquest
La Conquête / The Conquest
Biography
2011, France
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