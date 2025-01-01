Menu
Kinoafisha Persons Cesar Diaz. Awards

Cesar Diaz.
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Critics' Week
Winner
Golden Camera
Winner
Critics' Week Grand Prize
Nominee
