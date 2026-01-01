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Kinoafisha
Persons
Jean-Charles Tacchella
Awards
Awards and nominations of Jean-Charles Tacchella
Jean-Charles Tacchella
About
Awards
Awards and nominations of Jean-Charles Tacchella
Academy Awards, USA 1977
Best Original Screenplay
Nominee
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