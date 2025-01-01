Menu
Kinoafisha Persons Tatyana Fedorovskaya Awards

Awards and nominations of Tatyana Fedorovskaya

Tatyana Fedorovskaya
Moscow International Film Festival 2019 Moscow International Film Festival 2019
Best Short Film
Nominee
