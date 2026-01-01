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Kinoafisha Persons Boris Bityukov Awards

Awards and nominations of Boris Bityukov

Boris Bityukov
Awards and nominations of Boris Bityukov
Cannes Film Festival 1955 Cannes Film Festival 1955
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
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