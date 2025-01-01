Menu
Awards and nominations of Wagner Moura

Wagner Moura
Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
