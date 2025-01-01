Menu
Kinoafisha Persons Lou Ferrigno Awards

Lou Ferrigno
Awards and nominations of Lou Ferrigno
Razzie Awards 1984 Razzie Awards 1984
Worst New Star
Winner
Worst Actor
Nominee
