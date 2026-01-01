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Nancy Bardawil
Nancy Bardawil
Kinoafisha
Persons
Nancy Bardawil
Nancy Bardawil
Nancy Bardawil
Occupation
Director, Actress, Writer
Popular Films
6.1
According to Greta
(2009)
Filmography
6.1
According to Greta
Greta
Drama, Romantic
2009, USA
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