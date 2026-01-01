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Lepa Brena
Lepa Brena
Kinoafisha
Persons
Lepa Brena
Lepa Brena
Lepa Brena
Date of Birth
20 October 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Libra
Height
178 cm (5 ft 10 in)
Popular Films
5.1
Hajde da se volimo
(1987)
Filmography
Genre
All
Musical
Year
All
1987
All
1
Films
1
Actress
1
5.1
Hajde da se volimo
Hajde da se volimo
Musical
1987, Yugoslavia
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