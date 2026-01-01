Menu
Maria Sterr
Kinoafisha
Maria Sterr
Actor type
Comedy actor, Science-fiction hero
Popular Films
The Big Mess
Filmography
The Big Mess
Comedy, Sci-Fi
1971, West Germany
