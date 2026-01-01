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Nobu Kanaoka Nobu Kanaoka
Kinoafisha Persons Nobu Kanaoka

Nobu Kanaoka

Nobu Kanaoka

Occupation
Actress
Actor type
Horror actor, Science-fiction hero, Dramatic actor

Popular Films

Tokyo Fist 7.0
Tokyo Fist (1995)
The Adventure of Denchu Kozo 6.6
The Adventure of Denchu Kozo (1987)
Tetsuo: The Iron Man 6.5
Tetsuo: The Iron Man (1989)

Filmography

Tokyo Fist 7
Tokyo Fist Tokyo Fist
Drama, Horror 1995, Japan
Tetsuo II: Body Hammer 6.5
Tetsuo II: Body Hammer Tetsuo II: Body Hammer
Sci-Fi, Drama, Horror 1992, Japan
Tetsuo: The Iron Man 6.5
Tetsuo: The Iron Man Tetsuo
Sci-Fi, Thriller, Horror 1989, Japan
The Adventure of Denchu Kozo 6.6
The Adventure of Denchu Kozo Denchu Kozo no boken
Horror, Comedy, Sci-Fi 1987, Japan
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