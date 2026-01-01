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Nobu Kanaoka
Nobu Kanaoka
Kinoafisha
Persons
Nobu Kanaoka
Nobu Kanaoka
Nobu Kanaoka
Occupation
Actress
Actor type
Horror actor
,
Science-fiction hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.0
Tokyo Fist
(1995)
6.6
The Adventure of Denchu Kozo
(1987)
6.5
Tetsuo: The Iron Man
(1989)
Filmography
7
Tokyo Fist
Tokyo Fist
Drama, Horror
1995, Japan
6.5
Tetsuo II: Body Hammer
Tetsuo II: Body Hammer
Sci-Fi, Drama, Horror
1992, Japan
6.5
Tetsuo: The Iron Man
Tetsuo
Sci-Fi, Thriller, Horror
1989, Japan
6.6
The Adventure of Denchu Kozo
Denchu Kozo no boken
Horror, Comedy, Sci-Fi
1987, Japan
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