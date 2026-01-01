Menu
Aleksandr Rasinsky
Aleksandr Rasinsky
Aleksandr Rasinsky
Aleksandr Rasinsky
Aleksandr Rasinsky
Actor type
Dramatic actor, Science-fiction hero
Popular Films
7.3
A Visitor to a Museum
(1989)
Filmography
Genre
All
Drama
Sci-Fi
Year
All
1989
All
1
Films
1
Actor
1
7.3
A Visitor to a Museum
Posetitel muzeya
Drama, Sci-Fi
1989, USSR / Germany / Switzerland
